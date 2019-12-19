研究：电子烟和传统烟草都会让肺部病菌更“毒”

（早报讯）英国贝尔法斯特女王大学发布的一项新研究结果显示，电子烟蒸汽与传统烟草的烟雾一样，都会增强一些肺部致病菌的致病性，有利于慢性阻塞性肺病和哮喘等顽固感染形成。

论文通讯作者、该校的戴尔德丽·吉尔平博士说，很多肺部疾病的发生都与致病菌有密切关系。该研究首次对比了电子烟蒸汽和烟草烟雾对主要肺部致病菌的影响。研究成果已刊登在国际期刊《呼吸研究》上。

新华社报道，研究者将流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌暴露在传统烟草烟雾或电子烟蒸汽提取物中进行培养，结果发现，由这些细菌形成的生物膜都增长了。生物膜是一种或多种微生物的聚集体，微生物感染过程中会形成生物膜并增长。

研究团队进一步观察了暴露于烟草烟雾或电子烟蒸汽提取物时细菌感染人类肺部细胞的情况。结果显示，这些细胞分泌的炎症相关因子——白细胞介素-8的量也都增多了。

研究还发现，暴露在烟草烟雾或电子烟蒸汽下，对致病菌行为和致病性的影响是相似的。“这些发现表明电子烟对常见肺部致病菌的影响或与烟草相似。”吉尔平说。

不过研究团队也表示，他们研究中使用了一种常见品牌的电子烟，没有额外添加的味道，细菌在烟草烟雾或电子烟蒸汽提取物中也只会暴露一次，还需进一步调查电子烟中香味物质带来的影响。