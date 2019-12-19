美国下一代火星车通过“路考”拿到“驾照”

（早报讯）美国航天局喷气推进实验室18日说，美国下一代火星车“火星2020”已于17日通过首次行驶测试，顺利拿到“驾照”。这次“路考”表明“火星2020”能在自重下运行，且首次展示了多项自主导航功能。

据介绍，此次行驶测试在喷气推进实验室的无尘室进行，长达十个多小时。“火星2020”在覆盖特殊防静电垫的小坡道上进行了前进、后退、转向、旋转等操作，完成了所有规定动作。这是“火星2020”明年前往火星之前接受的唯一一次行驶测试。

新华社报道，“火星2020”计划于2020年7月或8月发射升空，2021年2月在火星赤道以北的耶泽罗陨石坑登陆，以寻找这颗红色星球可能曾有生命存在的迹象。它将探索火星的气候和地质特征，收集样本送回地球，为未来人类登陆和探索火星探路。

“火星2020”项目副科学家凯蒂·斯塔克·摩根介绍，为了完成这些预定目标，“火星2020”需要在火星上行驶很长路程。

据介绍，与此前其他火星探测器相比，“火星2020”的自主驾驶能力更强，在火星表面行驶过程中，它需要更多地自行作出判断。为此，“火星2020”配备了高分辨率、广角彩色导航摄像头，追加了一个处理图像和制作地图的计算机“大脑”，以及较为复杂的自动导航软件。此外，它的车轮经过重新设计，耐用性大大增强。这些升级配置使“火星2020”平均每个火星日能行驶约200米。