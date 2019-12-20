《科学》杂志评选出2019年10大科学突破

（早报讯）新华社报道，美国《科学》杂志公布了其评选的2019年10大科学突破。

“事件视界望远镜”项目“拍摄”的首张黑洞照片当选头号突破。这张照片“主角”是室女座超巨椭圆星系M87中心的超大质量黑洞，由包括中国天文学家在内的200多名科研人员历时多年、从四大洲八个观测点“捕获”。

另外九个年度科学突破是：

青藏高原的古人类：中国、德国等研究人员发现，在青藏高原一处洞穴内发现的人类下颌骨化石属于丹尼索瓦人，表明早在16万年前，这种早期智人已出现在青藏高原并适应了那里的高海拔环境。

谷歌宣称成功演示“量子霸权”：谷歌称一个由53个有效量子比特组成的处理器用约200秒完成传统超级电脑约1万年才能完成的任务，但业界对此存疑。

改善儿童营养不良：肠道微生物不够成熟，导致营养不良的儿童在补充营养后仍难以恢复。研究发现，一种由鹰嘴豆、香蕉、大豆和花生粉组成的补充剂可改善肠道微生物。

“小行星撞地球”新证据：从墨西哥近海海底撞击坑采集的岩石，“记录”了6500万年前小行星撞击地球后的“糟糕一天”。

迄今探测的最遥远太阳系天体：“新视野”号探测器拍下了“阿罗科斯”（曾用名“天涯海角”）的图像，有望提供太阳系起源和演化的线索。

古生菌或为人类终极祖先：日本科学家在一种培育的古生菌中发现了此前被认为仅在真核生物中存在的基因，为研究人类的终极祖先提供线索。

囊性纤维化新药获批：美药管局批准治疗囊性纤维化的新药Trikafta，但每年超过30万美元（约40.6万新元）的药费令人生畏。

抗击伊波拉病毒：两种试验性新药可将伊波拉出血热患者的存活率提升到大约70%，其中血液中病毒含量较低的患者存活率可提升到90%。

人工智能在多角色游戏中获胜：人工智能Pluribus在六人桌德州扑克比赛中击败多名世界顶尖选手，突破了人工智能仅能在国际象棋等二人游戏中战胜人类的局限。