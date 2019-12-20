澳洲林火持续恶化 莫里森夏威夷度假挨批

（早报讯）澳大利亚新南威尔士州森林林火日益恶化，两名名志愿消防员更在灭火时殉职。该国总理莫里森因目前人在夏威夷度假被批。他对此时选择到国外度假冒犯澳洲人表示歉意，并表示将尽快回国。

路透社报道，莫里森星期五（20日）在一份声明中向两名遇难的乡村志愿者消防员致敬。“他们以无与伦比的奉献精神，勇敢地保卫自己的社区，这将永远使他们在最勇敢的澳洲人中脱颖而出。”

据报，两名志愿者是在悉尼西南部与一场丛林大火搏斗时，消防车被倒下来的大树砸死。另外，有10名消防员在周四（19日）救火时受重伤，南澳四名消防员也被烧伤和吸入烟雾。

莫里森又称：“鉴于最近发生的这一系列悲剧，我将尽快安排结束休假返回悉尼。”

澳洲公众对莫里森在林火恶化之际却选择休假的批评呼声日益高涨。莫里森之前表示，由于需要对印度和日本进行正式访问，他“需要取消原定于1月份的假期”，因此决定在圣诞节前带着妻女提前休假。

莫里森的声明说：“我对我在这个时候选择与家人休假，而给正在受到可怕森林大火影响的澳洲人造成的冒犯，深表歉意。”

新南威尔士州前消防救援专员穆林斯称：“每个人都需要假期。我不会对总理的行为作出评论，目前联邦政府在这些问题上也没有太多能做的，所以我认为这真的不重要。”

莫里森表示，所有消防员都应该知道，澳洲人对他们的努力“深表感激”。他又呼吁民众听从有关部门的指示，以确保自身安全。

澳洲副总理麦考马克（Michael McCormack）自莫里森星期一（16日）放假以来担任代总理。