法国罢工交通瘫痪 租赁滑板用户激增500%

（早报讯）法国反对政府退休制度改革方案的罢工活动星期五（20日）进入第16天，巴黎在内的多个城市的交通处于瘫痪状态，但此危机却是电动滑板车租赁公司的商机，有滑板车公司在半个月内新用户数额激增逾500%。

路透社报道，自从罢工开始以来，巴黎许多通勤族已尽可避免采用公共交通，转向步行、骑自行车、开车和使用电动滑板车。

美国共享电动滑板车公司Bird的法国分公司经理表示：“自这场危机开始以来，我们的用户增加了500%，因为人们需要旅行，我们代表了汽车和公共交通的真正替代选择。”

他说，在12月5日罢工开始之前，人们通常会在地铁站和工作地点或家之间的最后一段路程使用Bird的滑板车，但现在上下班全程都要使用滑板车。

另一家美国电动滑板车公司Lime则表示，其滑板车上周每天的骑行数量增加了90%，从12月5日至13日，新用户增加了530%。

包括Bird和Lime在内的外国公司目前在巴黎运营着大约1.5万辆电动滑板车。

21岁的上班族堪多表示：“没有了地铁，所以我要么步行，要么骑滑板车或自行车，要么开车。但开车需要较长时间，有了滑板车我们就不会累了。”另一名上班族蒙萨拉特说，他骑电动滑板车上班需要15分钟，而由于罢工导致的交通拥堵，开车需要一个小时。

法国媒体报道，最新民调显示，近三分之二的法国人希望从下周圣诞节至新年暂停罢工。但法国工会联合会表示，罢工将一直持续到年底，目的是迫使政府在明年1月部长会议上提交改革方案前让步。