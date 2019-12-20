匈牙利再推出生育政策 宣布接管私营生育诊所

（早报讯）为进一步鼓励人们生育，扭转人口的下降趋势，匈牙利政府宣布接管该国六个私人拥有的生育诊所，并增加了资金，让更多想通过人工受孕生小孩夫妇可以接受治疗。

路透社报道，匈牙利总理维克托将增加人口和扭转劳动力短缺作为国家优先事项，宣布将采取提高出生率，而不是增加移民的激励措施。其政府已经采取了一系列措施，包括税收优惠，补贴贷款和其他有利于家庭的计划。

匈牙利政府在周四（19日）晚些时候在最新发布的匈牙利政府公报《Magyar Kozlony》上的一项政令说，政府已将六家专门从事人工受孕的私人诊所归国家所有和控制。此举表明该事项具有“国家战略重要性”，应免除竞争规则。

匈牙利政府还表示，自1月1日起，用于生育治疗的药物将完全免费。匈政府也将取消国家资助的人工受孕治疗的数量限制，消除等待名单。

据报道，匈牙利今年初也宣布了一系列旨在鼓励家庭计划的政策。从2019年7月1日起，41岁以下首次结婚的匈牙利女性，将获得1000万福林（约4万5000新元）的补贴性低息贷款。

如果女性结婚后生育了两个孩子，那国家就可以免去这部分贷款的三分之一；如果生了第三个孩子，那这1000万福林的贷款就无需归还。如果生育四个孩子，不仅可以享受以上政策，女性个人也可以终生免缴个人所得税。

除了给家庭减税、贷款外，2019年匈牙利政府还投资兴建了大量幼儿园、提供了2万1000个公立托儿所的入学名额。