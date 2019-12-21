朝鲜或送“圣诞礼物” 美军：已做好一切准备

（早报讯）对于朝鲜日前表示可能送上的“圣诞礼物”，美国参谋长联席会议主席、陆军上将马克·米利（Mark Milley）表态，美军已“做好一切准备”。

综合外媒报道，美国当地时间12月20日，米利在五角大楼的记者会上形容，朝鲜半岛是美军在世界上总是保持高度战备状态的地方之一，美国与日本和韩国的同盟“坚如磐石”。

对于朝鲜可能试射一种新型核导弹，美军及其区域盟友是否强化了战备级别，米利则拒绝透露。

“我想大家都了解，朝鲜已表明很多东西。所以我们已做好一切准备。”

美国国防部长埃斯帕（Mark Esper）也确认这一点。他说，若有必要，美国“今晚就可以打仗”。

但埃斯帕也强调，外交途径仍是实现朝鲜半岛无核化的最佳途径，自己仍然希望美朝双方可以重启对话、留在外交的轨道上。

近日，为了挽救美朝对话，美国的朝鲜问题特别代表史蒂芬·比根（Stephen Biegun）访问了韩国、日本及中国，但未能取得成果。

比根在首尔时曾表示，朝鲜官方的立场“非常恶劣、负面、不必要”，并挑战朝鲜重启对话。

他说，一个具挑衅意味的导弹试射，对于实现朝鲜半岛长久和平将是“最无益的”。

“现在是时候让我们（美朝两国）各司其职，让我们完成它。我们在这里，你们也知道如何联络我们。”

朝鲜于本月初再次对美国发出通牒，称想要什么“圣诞礼物”，取决于美方实际行动。韩国舆论认为，朝鲜或在圣诞节发射洲际弹道导弹，美朝关系有可能再次陷入僵局。