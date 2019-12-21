安理会未通过两份涉叙利亚跨境人道救援机制决议草案

（早报讯）联合国安理会周五（20日）就两份涉及叙利亚跨境人道救援机制的决议草案进行表决，均未获得通过。

这两份在授权延期、跨境点等问题上提出不同主张的决议草案均未获得通过。

新华社报道，安理会首先就比利时、德国和科威特共同起草的决议草案举行表决。该草案提出，将叙利亚跨境人道救援机制的授权延长一年至2021年1月10日；保留该机制既有四个跨境点中的三个；请求联合国秘书长在六个月内对跨境行动进行评估。安理会15个成员中的13个对该草案投了赞成票，但常任理事国中国和俄罗斯行使了否决权。

随后，安理会对俄罗斯起草的决议草案进行表决。该草案提出，将叙利亚跨境人道救援机制的授权延长六个月，同时保留叙土边境上的两个跨境点。该草案获得5票赞成、6票反对和4票弃权，没有达到通过所需的9票赞成。中国对该草案投了赞成票。

表决前，德国常驻联合国代表霍伊斯根和俄罗斯常驻联合国代表涅边贾分别介绍了各自的决议草案。

霍伊斯根称，叙利亚有超过400万人依靠跨境人道救援机制获得救助，并且有大量救援物资通过叙伊跨境点运送。

但涅边贾引用联合国秘书长的报告说，依靠该机制的叙利亚人数量不是400万而是100万，而且在叙利亚政府收复失地的情况下，已有不少地区可转由境内渠道获得救助，而对方草案没有依据当前形势做出相应调整。