与空间站对接任务失败 波音“星际客机”提早返航

（早报讯） 美国波音公司宣布，20日发射的“星际客机”飞船与火箭分离后没有进入预定轨道，因此取消原定前往国际空间站的计划，在升空48小时内返回地球。

法新社报道，波音防务、航天和安全集团航天与发射高级副总裁吉姆·奇尔顿（Jim Chilton）20日在新闻发布会上说，波音公司这架无人太空船“星际客机”（Starliner）上的时钟出故障，与地面控制中心的时钟不同步，导致“星际客机”无法正确执行飞行任务，在试图设定飞往空间站的路线时燃烧了过多的推进剂。

搭载着一个假人的“星际客机”是于美国东部时间20日6时36分（新加坡时间20日19时36分）搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型（Atlas V）运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。升空15分钟后，飞船脱离火箭。发射约约90分钟后，美国航天局通过推特发布声明说，“星际客机”“非正常飞行入轨”，表示平整进入轨道的程序不如计划预期，发射过程的直播不久后中断。

新华社引述美国航天局局长吉姆·布里登斯廷（Jim Bridenstine）在社交网站推特发布的消息说，“星际客机”错误地以为已经进行了实际上并未发生的入轨点火，耗用了更多燃料，无法继续前往国际空间站。

“星际客机”由波音公司与美国航天局商业载人计划项目组共同开发。此次试飞是“星际客机”首次不载人试飞，原计划于21日与国际空间站对接。

“星际客机”被迫提早返回地球，它预定在22日上午约7时30分（新加坡时间晚间10时30分）降落在美国新墨西哥州的白沙（White Sands）基地。

2011年美国太空梭退役后，美国运送宇航员往返国际空间站全部“仰仗”俄罗斯飞船。为改变这一尴尬局面，美国大力发展商业载人航天。2014年，太空探索技术公司（SpaceX）和波音公司从美国航天局获得总计68亿美元（92.18亿新元）的合同，分别建造载人版“龙”飞船和“星际客机”载人飞船。载人版“龙”飞船已于今年3月完成不载人首飞。