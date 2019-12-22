阿选举局宣布加尼赢总统大选 竞争对手将提出上诉

（早报讯）阿富汗在两个半月前的2019年9月28日进行了总统大选投票，选举局星期天（22日）宣布选举初步结果，指阿富汗总统阿什拉夫·加尼（Ashraf Ghani）获胜，有望赢得第二届任期。

法新社报道，此前选举官员宣布加尼在总统选举中获得了多数票。即便如此，饱受争议的选举似乎仍将继续，主要竞争总统选举的对手阿卜杜拉表示，他将对结果提出上诉。

根据独立选举委员会，加尼在9月28日的民调中赢得了50.64％的选票，轻松击败了获得39.52％的阿卜杜拉。选举局表示，候选人有权在宣布最终结果之前（可能在几周内）提出抗议。

据报道，阿卜杜拉此前指责其对手现统加尼选举舞弊，并宣布自己胜选。在同意重新计票之前，他还曾与选举委员会较劲。阿卜杜拉要求作废30万张选票，原因是其中三分之一不是在法定投票时段里放入投票箱的，有些甚至是在投票前数个月就已放入了投票箱。

对此，当局表示道歉，并给出了理由是人为失误。官方解释说，收集投票人生物指纹的机器设置有误。不过，阿卜杜拉认为，这是经过事前策划的，点票结果被做了手脚，旨在让其对手加尼受益。

阿富汗再星期天宣布投票结果后，阿卜杜拉办公室在一份声明中说，他将对结果进行上述。声明说：“我们要再次向我们的人民、支持者、选举委员会和我们的国际盟友表明，除非我们的要求得到解决，否则我们的团队将不会接受这次欺诈性投票的结果。”