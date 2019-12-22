日放宽对韩半导体出口管制 韩称解决对策“并不足够”

（早报讯）日本星期五（20日）放宽了三种半导体材料对韩出口管制。韩国指出，这是日本自发的措施，但认为“作为根本性解决对策并不足够”。

日本媒体报道，日本经济产业省部分放宽了三种半导体材料对韩出口管制。关于涂覆在基板上的感光剂光刻胶，关于涂覆在基板上的感光剂光刻胶，日本针对特定企业间的交易调整了运用：能够获得许可的期限从目前的原则上半年延至最长三年。对日本出口企业而言，此举有利于减少事务手续。

共同社报道指出，这是日本7月宣布加强对韩出口管制以来首次调整运用。此举可能是为定于24日举行的日韩首脑会谈营造氛围。

日本经济产业省就本次调整运用说明称，根据加强管制以来的交易实际业绩，“确认特定企业间的贸易管理得到了切实执行”。关于光刻胶以外的两种材料，如果条件成熟，也拟与光刻胶一样放宽出口管制。

但报道指出，经济产业省强调本次做法只是对个别企业间交易的修改，并非撤回对韩出口管制。

韩国总统府相关人士20日就本次调整指出，“这是日本自发的措施，可以看到一些进展”，但也认为“作为根本性解决对策并不足够”。

从事对韩光刻胶出口业务的日本某化工企业负责人说：“公司冷静地接受该调整。不论措施如何，根据规则严肃应对的方针不变。”