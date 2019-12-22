秘鲁麦当劳饮料机故障 两员工触电身亡

（早报讯）秘鲁首都利马麦当劳两名年轻职员在操作饮料机时触电身亡。调查结果，事故原因系饮料机发生电气故障，但事发餐厅此前并未报修，麦当劳工作环境确实存在很多安全隐患引发争议。

综合媒体报道，当地时间15日，18岁的男员工波拉斯和19岁的女员工坎波在秘鲁首都利马的普韦布洛利布雷区一家麦当劳上夜班时，女员工在清洁厨房清洗饮料机时遭到电击，男员工赶来施救，两人双双被电流击中。救援人员赶到时，两人已死亡。

麦当劳秘鲁运营总监阿尔科斯·多拉斯称，发生死亡事故的餐厅经理此前没有向公司的维修部门报告故障。“非常不幸，这台饮料机无法运转且会触电的事情只有这家麦当劳的管理人员知道，否则我们可以立即采取行动。”

事件引起了秘鲁社会的广泛关注。近日，许多抗议者聚集在利马街头，要求改善工作场所，保障员工的安全。受害人亲属也呼吁对麦当劳进行公民抗议。

多拉斯负责整个拉丁美洲的麦当劳运营工作，他表示，为期两天的哀悼期结束后，现在已经关闭了秘鲁全部29家麦当劳，来进行安全检查。

“根据内部调查，现在能够确定的是，至少在发生这种情况（员工死亡）前24小时，这台饮料机就出现了问题。”多拉斯说。“在麦当劳餐厅层面，他们应该做的就是停止使用机器，甚至断开机器电源。”

事发后，许多年轻人表示，他们的工作环境确实存在很多安全隐患。这次事故揭示了全国性的问题。针对快餐连锁店的批评之声以及对秘鲁工作条件的争论在社交网络和抗议活动中越来越大。

秘鲁检察院目前已开始调查两名员工的具体死亡情况。多拉斯说：“这件事给我们所有人造成了沉重打击，目前我们正在做的是努力审查所有工作流程和协议，以确保不再发生此类情况。”