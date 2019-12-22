智利运输机失事两周搜救仍无果

（早报讯）智利一架C-130运输机两周前坠海。军方指若搜救行动未能寻获更多残骸，可能永远难以确定失事原因。

据报道，失事的C-130力士型运输机9日从智利南部巴塔哥尼亚高原的城市旁达阿里纳起飞后不久即告失踪。运输机上载有17名机组员和21名乘客。

由于气候极为恶劣，云层很低、而且风强浪大，一开始搜救工作相当困难，但几天后国际搜救队在飞机最后一次联繫位置以南30公里的海域发现一些残骸、个人物品和人体遗骸。

调查人员本周开始在深度达3500公尺的德雷克海进行水下搜寻。智利空军司令努涅斯表示，因为还没有找到更多残骸，可能“永远不会知道”那架飞机发生了什麽事。“希望事情不会演变成那样。”

他说：“根据我们的发现和所知经过，事实上那架飞机彻底崩溃，以致在海裡或空中解体。”

努涅斯表示，假如能找到更大块的飞机残骸，“将让我们可以不理会不太可能的假设状况，并专注在真正造成事故的原因”。

他说：“在这个阶段，对于所有可能的假设情况，我们都将以开放的心态研究。我们都是飞行员，都想知道这架飞机发生什麽事，以採取任何可以採行的纠正措施。对我们来说，这件事也让人很苦恼，因为我们得继续飞行这型飞机，因为在南极的活动必须继续。”