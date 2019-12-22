马国公积金局要会员躺担架办手续

（早报讯）马来西亚公积金局柔佛分局要一名行动不便的会员躺在担架上前往公积金局亲自办理手续，结果引起民众抨击。公积金局事后已经道歉并表明将改善服务素质。

来自柔佛士姑来地区的民众诺茜拉上周末（21日）在面簿图文并茂的表示，她56岁的姐姐因癌症而长期卧病在床。她和哥哥曾前往新山的公积金局柔佛分局柜台询说明情况，并表明她姐姐希望申请自己公积金户头内不到1万令吉（约3300新元）余额。

她说：“我们希望公积金官员能来我们家获取（姐姐的）指纹和身分验证。但对方拒绝的态度让我们很难过。”她表示，官员说，无论乘搭救护车或使用担架抬，会员都必须亲自到当局验证指纹。

诺茜拉于是安排救护车与医务员将姐姐送到新山公积金局。“那边没有提供停车位给救护车，只有给残疾人士的停车位。更可悲的是，我们租来的救护车到达时，保安指示我们停到建筑物后面，他还问：‘会很久吗’，这要我们怎样回答？”

诺茜拉说：“最后，一名官员出面处理事情，并下令将担架推到一个柜台前。但失去行动能力的姐姐在那里不免引人注目。”

更让她无奈的是，另一名官员告诉他们，其实还有其他申请方式，只是审核时间比较费时。“为什么当初询问时不告诉我们呢？我们不介意（申请）时间（较长），只要我姐姐不必亲自到那边。”

事件曝光后，公积金局次日在面簿表示，该局已经会晤这名会员和家人，以便能更好了解情况。“我们得知网上流传在柔佛公积金局发生的事情，我们对此感到遗憾，并对他们不愉快的经历致歉。”