波音星际客机对接失败后 成功返地球降落新墨西哥

（早报讯）波音公司的“星际客机”与国际空间站对接失败后回返地球，成功降落在新墨西哥。

这架载人航天飞船进行了首次不载人飞行测试，从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空。按计划，飞船将在21日与国际空间站对接，停留一周后返回地球，于28日降落在新墨西哥州，但飞船在与火箭分离后，并没有进入预定轨道，导致无法与空间站会合。

法新社报道，星际客机被迫提早返回地球，在当地22日清晨约5点58分（新加坡晚间8点58分）降落在美国新墨西哥州的白沙（White Sands）基地。

据报道，美国宇航局（NASA）局长布里登斯廷在一天前的新闻发布会上解释说，原本飞船将通过“入轨点火”改变其行进轨道，与空间站会合，但由于飞船已在异常状况下消耗了过多燃料，这一阶段未能按计划进行。

他透露，当时用来控制飞船活动的自动计时器错估了任务阶段，导致飞船提早消耗了过多燃料，地面控制中心曾试图发出指令覆盖计时器的程序，但由于出现了通信延迟，该指令最终没能追上燃料的消耗速度，与空间站的对接任务因此搁浅。

经波音初步判断，这或是由于“数据检索”软件出错，导致收集了错误的任务时间。波音太空发射部门高级副总裁奇尔顿表示，目前还不清楚这背后的具体原因，仍有待飞船返航后做进一步判断，但他强调，问题出在软件上，而非飞船机体本身，飞船的推进、航行及生命保障系统也都运行如常。