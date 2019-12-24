马总检察长将探讨重新开档调查蒙女命案

（早报讯）马来西亚总检察长汤米托马斯将会探讨重新开档调查前首相纳吉涉嫌谋杀蒙古女郎阿坦托娅的命案，因为受害人的父亲表示希望新政府能找到正义。

汤米托马斯上周五（12月20日）接受彭博社访问时说：“每个人都知道，仅仅将他们两个人当成罪魁祸首是没有道理的。所以，我们知道这故事并不完整。”

他表示，法庭在缺乏动机之下判处这两名被告死刑，而被控谋杀蒙古女郎阿坦托娅罪名成立而被判死刑的前特警阿兹拉最近的声明预示实际上可能有谋杀的原因。

“警方需要进行更多调查，我们将会进行探讨。”

汤米托马斯是在询及他会否重新开档调查这宗案件一事，这么回应。

阿兹拉近期签署法定宣誓书，指控纳吉指使他杀害阿坦托娅。不过，纳吉日前已在回教堂发毒誓，否认自己做过，也从未见过死者。

阿坦托娅的父亲沙里布坦言，随着前特警阿兹拉揭露，接获前首相纳吉指示杀害阿坦托娅，将让马来西亚有机会洗脱污名。

警方于2006年11月7日在雪州沙亚南本查阿南达锡梳邦水坝地区发现阿坦托娅的残骸；较后分别扣留纳吉的亲信阿都拉萨、特警阿兹拉哈里、西鲁阿兹哈及女警罗哈妮查一巡伍长协助调查。

法官于2008年10月31日裁决阿都拉萨表罪不成立，当庭释放；两名特警阿兹拉与西鲁则被判表罪成立，他们选择在证人栏内自辩。

法庭是于2009年4月9日裁决阿兹拉和西鲁谋杀阿旦都雅罪名成立，判处绞刑。