特朗普对客串《小鬼当家2》感到“荣幸”

(早报讯)美国总统特朗普平安夜与驻外美军通电话,被问到曾在圣诞电影中客串的陈年往事时,表示“感到荣幸”。

特朗普既是地产大亨,也是城中名人,曾拍过真人秀、电视剧甚至电影,包括1992年圣诞档期上映的《小鬼当家2》(Home Alone 2: Lost in New York)。

片中麦考利克金(Macaulay Culkin)饰演的男孩奇云在圣诞节与家人在机场失散后来到纽约。其中一幕讲述他在一家酒店遇上一位穿黑色大衣、结红领带的男子,遂问他酒店大厅的位置。

男子对他说:“沿走廊行,之后转左就是。”这名指路人正是当年46岁的特朗普,而拍摄现场是特朗普集团刚收购的广场酒店(Plaza Hotel)。

特朗普与美军谈到这段往事时仍眉飞色舞,“我当时比较年轻……那部电影大受欢迎,在圣诞档期票房劲收……能参与其中实属荣幸。

影星麦特戴蒙(Matt Damon)2017年接受电影杂志《好莱坞记者》访问时,曾爆申请在特朗普名下物业拍摄时,条件是要让他客串一角。

特朗普拍过约20部剧集和电影,如《欲望城市》(Sex and the City)、《超级名模》(Zoolander)等,戏中他往往是扮演自己。