特朗普对客串《小鬼当家2》感到“荣幸”

（早报讯）美国总统特朗普平安夜与驻外美军通电话，被问到曾在圣诞电影中客串的陈年往事时，表示“感到荣幸”。

特朗普既是地产大亨，也是城中名人，曾拍过真人秀、电视剧甚至电影，包括1992年圣诞档期上映的《小鬼当家2》（Home Alone 2: Lost in New York）。

片中麦考利克金（Macaulay Culkin）饰演的男孩奇云在圣诞节与家人在机场失散后来到纽约。其中一幕讲述他在一家酒店遇上一位穿黑色大衣、结红领带的男子，遂问他酒店大厅的位置。

男子对他说：“沿走廊行，之后转左就是。”这名指路人正是当年46岁的特朗普，而拍摄现场是特朗普集团刚收购的广场酒店（Plaza Hotel）。

特朗普与美军谈到这段往事时仍眉飞色舞，“我当时比较年轻……那部电影大受欢迎，在圣诞档期票房劲收……能参与其中实属荣幸。

影星麦特戴蒙（Matt Damon）2017年接受电影杂志《好莱坞记者》访问时，曾爆申请在特朗普名下物业拍摄时，条件是要让他客串一角。

特朗普拍过约20部剧集和电影，如《欲望城市》（Sex and the City）、《超级名模》（Zoolander）等，戏中他往往是扮演自己。