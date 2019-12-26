圣诞节前夕 马国境内两旅巴翻覆 两狮城客受伤

（早报讯）圣诞节前夕，马来西亚五小时内接连发生两起涉及旅游巴士翻覆的车祸，一共造成11人受伤送院治疗，而两起车祸中各有一名新加坡籍男子受伤。

第一起车祸发生在23日晚上11时53分，地点在南北大道453公里南下方向，靠近雪兰莪州双溪毛糯（Sungai Buloh），涉及一辆怡保南下新加坡的巴士，五人在事故中受伤。

第二起车祸则发生在24日凌晨4时45分，地点在南北大道66.8公里北上方向，靠近柔佛州吗什（Machap）北上路段。涉及一辆从新加坡出发往吉隆坡的长途巴士。

根据《南洋商报》报道，居銮警区主任莫哈末阿都助理总监披露，该辆巴士事发时一共载着21名搭客，正要从新加坡开往吉隆坡。

初步调查，巴士抵达吗什一带时，不知何故失控打滑后而撞上路堤，再向左翻覆，导致前方的挡风镜及左边车窗皆碎裂。

救援人员随后抵达，并且将受轻伤的司机苏达卡苏巴马廉（39岁）以及另外五名乘客送院治疗，他们伤势都不严重，车祸发生的原因仍在调查中。

据报道，五名送院乘客中，包括一名新加坡籍男子符顺健，他的头部和膝盖皆受伤。其他送院乘客则来自菲律宾、印度和汶莱。

另外，巴士上其余的16名乘客当中，多人也在事故中被玻璃割伤，他们当场接受救援人员的治疗。

记者目前正在向旅游巴士所属的Star Qistna公司了解更多详情。（人名译音）