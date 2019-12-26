马国华团办爪夷文大会 料逾千人出席

（早报讯）马来西亚华文教育机构董教总本周六（28日）举办的华团联席大会获得全国华社热烈响应，预料会有逾千名来自全国与地方华团、华小董事会、家教协会与校友会等代表参加，以及多个印族教育团体代表出席支持。

南洋网报道，大会特别邀请首相署前部长再益依布拉欣、淡米尔基金代表阿鲁姆甘、马来学者达祖丁教授、25马来精英组织（G25）成员佐汉阿里芬等各族代表发表对爪夷文课题的看法。

星洲网报道，董总代表周四（26日）因华团联席大会遭社团注册局传召，但是主席陈大锦说，该大会不会因此取消，一切将照原定计划进行。

陈大锦对在现场驻守的媒体说，社团注册局的官员并没有警告董总，表示要取消董总注册，或是要求他们取消华团联席大会，当局只强调要遵守社团注册局的条例。他说：“今天只是例行问话，他要了解地点和出席人数，我们也已照会加影警局，（这些）情况他们都了解。

“他们很友善，只要我们依据社团注册局的条规，不违背的话，应该是没有问题，不会被对付。”

他说，社团注册局官员也正面看待此事，了解董总不是挑起种族课题，而是希望结合大家的意见，提呈备忘录给教育部。“这是很正面的，反映了华社的心声，我们透过这个华团联席会议，聆听大家的意见，结合大家的意见，再提呈给教育部。”

他解释，董总将“全国华团大会”的名称改为“华团联席大会”，主要是要避免外界误会，联系大会只是要结合各华团，以共同探讨华淡小马来文课纳入爪夷文单元的课题。

由董总和教总号召的全国华团联席大会，将在12月28日下午1时于新纪元大学学院五楼大礼堂举行，目的是要结合华社力量，促请政府听取民意，取消在华淡小推行介绍爪夷文字单元。

董教总也坚决不接受、不认同和不执行介绍爪夷字单元执行指南。他们认为，教育部以家长简单多数（51%）的方式来决定是否进行爪夷文单元，不但撕裂华小内各族家长和学生的关系，更边缘化董事部和家教协会的角色。

对此，首相马哈迪曾说，虽然不阻止该大会的进行，但是警告这或将引起马来社会的反弹，让马来人以马来人的方式讨论关闭华小的课题。