俄媒：美国向以色列施压 但无法阻止中以建自贸区

一家俄罗斯媒体的专家们认为，美国在向以色列施压，但无法阻止中以建立自贸区。中国和以色列2020年或将建立自由贸易区。双方签署相应协议的准备程度已经相当高了，这是两国2019年逐步发展关系的主要结果之一。

据俄罗斯卫星通讯社27日报道，中以两国从2016年开始举行谈判，可能在2020年画上句号。中以11月的第七次正式谈判结果带来乐观情绪。

俄罗斯科学院东方学所专家德米特里·马里亚西斯受访时指出，暂时存在的现实问题是以色列国内政治危机。以色列新政府组成后，最终签署文件的前景将明晰起来。

俄罗斯卫星通讯社在报道中称，一些观察家认为，美国以色列关系，或将对中以自贸区谈判造成一定的影响。美国高官多次对中国投资以色列基础设施表示关切，美国不愿看到中国影响力的巩固。围绕中以协议发生的一切，实际上是对美国对其在中东地区主要盟国到底与多大影响力的检验。

德米特里·马里亚西斯并不怀疑，以色列在此问题上有独自做出决定的能力。

他说：“以色列外交方面一直在显示自己的独立性，从与俄罗斯的关系就可看出这点。那么，为什么与华关系不能有自主权呢？也许条约不会签署，但我不相信会这样。也许美国将施压，但又能怎样呢？以色列是一个可靠的伙伴，双方已正常合作了30年。”

上海外国语大学中东问题研究所朱威烈教授也认为，中国准备在签署协议方面向前推进，“球”在以色列一边。

朱威烈说，最近中国国家副主席王岐山访问了以色列，中国还将设立以色列科技创新中心，类似的举措都是在向推进中以签订自贸协定创造条件。就美国而言，因为大选即将临近，犹太人的选票对美国大选具有一定的影响力，所以美国一直试图阻挡中以签署自贸协定。以色列国内还在进行选举，内塔尼亚胡能否继续当选总理还存在变数。中以自贸协定属于双边协定，如果以方有意向签署，美国实际上也无法完全阻止以色列的自主行动，因为在很多中东问题上美国都要听取以色列的意见。

报道引述以色列出口研究所资料，中以两国2018年的贸易额达到了156亿美元（210.94亿新币）的峰值。与此同时，中国在以色列投资和建筑领域扮演着重要角色。

报道还引述彭博社报道，以色列经济部对外贸易管理局局长科恩（Ohad Cohen）受访时指，以色列和中国谈判的目的，是相互拓展市场准入。但他拒绝指出在哪些领域。他承认，在美国压力下，以色列成立了“外国投资政策”委员会，检查对国家经济的风险。但不管怎样，以色列在推进和中国的贸易谈判。

科恩说，以色列试图解决安全问题，同时也在巩固商业关系。再有，以色列在中美争议方面“并未感受到任何问题”。他说：“我们是老鼠，现在大象在争斗”。

俄罗斯卫星通讯社还引述了以色列《环球报》(Globes)报道，其英文版刊出“中国盯住以色列汽车市场”的文章。文章写道，中国将这个市场看成是沿新丝路向欧洲大量出口本国汽车的桥头堡。可以期待的是，中国将在未来两至三年大幅度进入以色列汽车市场。“公路已经开放，脚已踩到气门上，令人怀疑的是，有谁、其中包括美国人能刹车”。