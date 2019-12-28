美国下一代火星车首次与媒体“面对面”

（早报讯）美国航天局喷气推进实验室周五（27日）为下一代火星车“火星2020”举行媒体开放日活动，媒体记者首次走进喷气推进实验室的洁净室，并“面对面”报道这辆火星车。

新华社报道，“火星2020”组装、测试及发射事务负责人格吕尔说，媒体记者不仅有机会近距离了解“火星2020”，还能与项目工程师和专家面对面交流。

在“火星2020”之前，美国航天局的其他四辆火星车均在喷气推进实验室的洁净室建造，包括1997年在火星着陆的“旅居者”号，2004年登陆火星的“勇气”号和“机遇”号，以及自2012年至今一直在火星夏普山探索的“好奇”号。

“火星2020”计划于2020年7月或8月被发射升空，2021年2月在火星赤道以北的耶泽罗陨石坑登陆。其任务包括寻找可能在火星上存在过的生命迹象，探索火星的气候和地质特征，收集样本以备未来送回地球，为人类登陆和探索火星探路等。

据介绍，工程师和技术人员未来几周将把“火星2020”装入特殊设计的集装箱。它将于明年春天被运往美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，进行发射前的最后测试和准备。

本月中旬，“火星2020”通过首次行驶测试，展示了多项自主导航功能。按计划，这是它明年前往火星之前接受的唯一一次行驶测试。