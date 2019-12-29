未收到“圣诞礼物” 美国：朝鲜或于1月8日或2月16日行动

（早报讯）虽然朝鲜并未如期送上“圣诞礼物”，但美国国防部预测，朝鲜可能在明年1月初或2月中旬作出挑衅行为。

据《华尔街日报》报道，美国国防部认为，朝鲜在1月8日（朝鲜领袖金正恩生日）或2月16日（已故朝鲜领袖金正日诞辰）前后采取行动的可能性更大。不过美国国防部也表示，这一预测“存在一定程度的不确定性”。

美国卫星于本月初探测到朝鲜西海火箭发射场出现新的活动，平壤说要给华盛顿送“圣诞礼物”，而礼物内容取决于下来的局势发展。

《华尔街日报》也引述韩国当局人士的预测称，朝鲜在2月16日金正日诞辰之前，不会进行重大武器试验。

一位了解韩国政府动向的消息人士表示，朝鲜将等待美国的谈判态度会有什么变化；若看不到变化，则可能试射远程导弹或用潜水艇发射导弹。

朝鲜本月初警告可能送给美国“圣诞礼物”后，近日太平洋两岸的美军战备等级也恢复到2017年的水平，以应对最坏的情况。

不过，随着时间的推移，美国国防部制定韩国政策的人们意识到，朝鲜其实是希望过好圣诞节，而不是制造重大的紧张气氛。

朝鲜未送上的“圣诞礼物”也疑似引起外界过度反应，间接造成两起乌龙事件。由于失误，位于韩国京畿道东豆川市的美军基地——凯西营地（Camp Casey）于节礼日（12月26日）晚上响起了空袭警报。日本放送协会（NHK）前天（27日）凌晨也误报朝鲜发射导弹，后来澄清是内部演练文字被误发出去，朝鲜并未发射导弹。