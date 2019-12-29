全国爪夷文大会如期召开 超过400人出席

（早报讯）爪夷文书法行动组织（SEKAT）今日在八打灵再也晶冠酒店召开，并吸引了超过400人出席。

虽然董教总原定在昨日举行的华团联席大会临时被取消，爪夷文书法行动组织策划的全国爪夷文大会没有面对太大的问题，如期在今日召开。

尽管数个马来非政府组织扬言，将全力阻止所有反对爪夷文的活动和集会，但从现场的情况来看，虽有马来非政府组织的代表在现场聆听演说，但没有滋事者企图阻止大会的进行；同时，现场保安人员仅例行检查入场者的背囊外，就没有太严格的安检行为。

而从现场可容纳约400名出席者的场地来看，全场作为几乎是座无虚席，一些出席者更是被迫站在会议厅楼上的空间聆听演讲。

多名政坛和华教人士包括马华副总会长姚长禄、总秘书张盛闻、叶新田，邹寿汉和彭茂燊等人都有出席。

全国爪夷文大会共有六名主讲人，即阿伦多拉沙米、大会召集人之一王鸿财、UCSI大学教授达祖丁、人权律师茜蒂卡欣、砂拉越非政府组织代表波比及淡小家教协会代表达雅兰。

大会谈论的内容包括教育部将爪夷文纳入明年国民型学校四年级马来文课本事件的来龙去脉、后续行动、将造成的影响、语言法令、多源流学校的教育方向、父母可扮演的角色及婆罗洲人民的心声等。