贸消部长：马国燃油补贴计划再展延

（早报讯）马来西亚国内贸易及消费事务部长赛夫丁周一（30日）宣布，政府将展延从明年1月开始落实的燃油补贴计划（PSP）。

他发表文告说，内阁12月18日决定展延这项计划，至另行通知为止。

他说，政府展延此计划，让政府有更多空间继续进行说明会和讲解，旨在让人民了解并准备接受执行PSP计划。在等待宣布落实PSP计划当儿，人们将继续享有根据现有系统的汽油价格。

为了落实希盟的竞选宣言，政府原定从2020年1月开始实行燃油津贴计划（PSP），除了东马人民与半岛符合资格的目标群体外，一般人将不再享有RON95汽油津贴，汽油价格将会根据市价自由浮动。

在此计划下，预料会有290万名居住在马来西亚半岛并符合资格的生活援助金（BSH）受惠者，每个月可享有最高30令吉的RON95汽油补贴，电单车每个月12令吉补贴。

另一项条件为，所拥有的车子低于1600cc引擎容积，或1600cc引擎容积以上但车龄超过10年；电单车低于150cc引擎容积，或150cc引擎容积以上但超过7年车龄。

只有拥有最多2部轿车或2部电单车的车主才能受惠，但每个月可享有最高30令吉汽油补贴。

如果车主同时拥有2部低于1600cc引擎容积的轿车及2部低于150cc引擎容积的电单车，也属于这项汽油津贴机制的受惠者。

至于符合资格的残障人士（OKU）也可以享有这项汽油补贴机制。