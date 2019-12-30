马国一大学考卷赞印度籍传教士扎基尔引热议

（早报讯）马来西亚玻璃市一所大学的考卷出现将争议性人物——印度籍回教传教士扎基尔对回教的贡献列入《种族关系》必修科考题，引起热议。

国大党副主席西华拉惹周一（30日）在面簿贴文与图，要求玻璃市马来西亚大学（UniMAP，简称玻大）校方作出解释。

从西华拉惹上载的图片显示，考题为选择题，题目写着扎基尔（Zakir Naik）是回教世界的“标杆人物”，他在宣扬真正的回教方面做出很大贡献，并遵从可兰经及先知圣训。他具有发表能力，并能回答所有对他的提问。然而，他却不被允许在马来西亚境内传教，作为马来西亚人的你认为，为什么会发生这样的情况？考题选项包括“马来西亚人并不在乎”、“马来西亚人在未经考察下，容易感到受威胁”、“马来西亚人在未经考察下，就服从他人”，以及“马来西亚人对于自身宗教的愚知（bodoh）”。

西华拉惹说：“我不明白，为何如此不尊重宗教敏感性的问题，会在一个协助学生更了解各种族或宗教差异的课程考卷中出现？”

玻大校方周一在面簿发文告说，他们已经展开调查，严正看待此事。一旦收集完所有资料，校方就会发布官方声明。

文告说：“作为一个拥有多元种族和文化学生的大学，玻大严正看待此事，而任何回应都会优先种族之间的团结和包容。”

“玻大也会重新研究审查问卷考题的制度，以确保各讲师设考题时，意识到种族宗教的敏感。”

校方也促请各方停止任何引起不和谐气氛的挑衅手段，以让校方能够全面进行调查。

高教部总监办公室发文告说，当局正等待玻大作出解释。在大学自治的概念下，每所大学都须对本身的学术事务负责。“高教部不会干预学术问题。我们坚持自治和问责的理念。玻大将对此作出解释。

扎基尔在2016年流亡马来西亚期间取得永久居留权，并在2017及2018年受邀到玻大演讲。今年8月，扎基尔原定一连三天在玻璃市主持宗教活动，但基于接获150起投报，警方最终禁止他公开演讲。