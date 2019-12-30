马国一大学考卷赞印度籍传教士扎基尔引热议

文 / 邓开平

发布 / 2019年12月30日 8:45 PM

备受争议的印度籍回教传教士扎基尔已被马来西亚警方禁止公开演讲。（法新社）

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（早报讯）马来西亚玻璃市一所大学的考卷出现将争议性人物——印度籍回教传教士扎基尔对回教的贡献列入《种族关系》必修科考题，引起热议。

国大党副主席西华拉惹周一（30日）在面簿贴文与图，要求玻璃市马来西亚大学（UniMAP，简称玻大）校方作出解释。

从西华拉惹上载的图片显示，考题为选择题，题目写着扎基尔（Zakir Naik）是回教世界的“标杆人物”，他在宣扬真正的回教方面做出很大贡献，并遵从可兰经及先知圣训。他具有发表能力，并能回答所有对他的提问。然而，他却不被允许在马来西亚境内传教，作为马来西亚人的你认为，为什么会发生这样的情况？考题选项包括“马来西亚人并不在乎”、“马来西亚人在未经考察下，容易感到受威胁”、“马来西亚人在未经考察下，就服从他人”，以及“马来西亚人对于自身宗教的愚知（bodoh）”。

西华拉惹说：“我不明白，为何如此不尊重宗教敏感性的问题，会在一个协助学生更了解各种族或宗教差异的课程考卷中出现？”

玻大校方周一在面簿发文告说，他们已经展开调查，严正看待此事。一旦收集完所有资料，校方就会发布官方声明。

文告说：“作为一个拥有多元种族和文化学生的大学，玻大严正看待此事，而任何回应都会优先种族之间的团结和包容。”

“玻大也会重新研究审查问卷考题的制度，以确保各讲师设考题时，意识到种族宗教的敏感。”

校方也促请各方停止任何引起不和谐气氛的挑衅手段，以让校方能够全面进行调查。

高教部总监办公室发文告说，当局正等待玻大作出解释。在大学自治的概念下，每所大学都须对本身的学术事务负责。“高教部不会干预学术问题。我们坚持自治和问责的理念。玻大将对此作出解释。

扎基尔在2016年流亡马来西亚期间取得永久居留权，并在2017及2018年受邀到玻大演讲。今年8月，扎基尔原定一连三天在玻璃市主持宗教活动，但基于接获150起投报，警方最终禁止他公开演讲。

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