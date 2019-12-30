四中国女游客申诉游沙巴州漏盖章 冤扣18天

（早报讯）开心地出国旅游的四个中国90后女生申诉，她们仅仅因为一个无心之过，就在马来西亚沙巴州被关在拘留所和监狱，甚至和重刑犯关睡在同一个囚室，让她们几近崩溃！

星洲网报道，在被扣留长达18天后，她们周一（12月30日）终于可以回国。中国驻亚庇总领事馆的代表周一下午在沙巴州首府亚庇国际机场为她们送行和召开新闻发布会，交代事情的来龙去脉。

这4名年轻女子伍静婷（24岁）、王秀莉（25岁）、柳玲（22岁）及张青思（23岁）自大学时期就是好朋友，毕业后决定一起在上海居住和发展，此趟沙巴之旅是于几个月前开始策划，于本月4日从上海飞抵亚庇。

伍静婷透露，她们本月9日欲从斗湖飞往吉隆坡转机回上海时被拦下，她们根据指示当晚入住酒店，翌日到移民局报到后，就被带往移民局扣留所；扣押13天后，她们于23日被转移到女子监狱，再关了5个晚上。

她说，她们在移民局时得知会被关押到拘留所时全都大哭；她们被戴上冰冷的手铐才送往拘留所，拘留所内有超过100人，吃喝拉撒全都在一起。更令她们想不到的是，接下来被送往监狱后，她们面对的是更糟糕的情况。

中国驻亚庇总领事馆猛烈批评亚庇国际机场入境通道问题，导致游客护照漏盖章事件一再发生，而且中国游客在受到“不同标准”处理，并且希望中国游客被扣事件不会再发生。

中国驻亚庇总领事馆发言人王凯领事在新闻发布会上说，这4人只是普通游客，不是偷渡者，却只是因为走错了通道和漏盖了入境章这样一个无心的过失和疏忽，结果被沙巴有关部门关押长达18天之久，而且在事实早已调查清楚的情况下，仍被继续关押并被移送法庭，总领馆对此表示不能理解。

“我们尊重马来西亚法律和执法部门依法办案的权力，但是导致漏盖章事件一再发生的根源在于机场通道的不唯一性导致乘客在抵达后，容易在无意识的情况下不经过移民柜台而转机甚至入境，机场内指示牌不清晰，甚至一些关键地点缺少指示牌。我们没有听说在世界上其他任何一个机场发生类似的情况！”

他透露，去年至今，发生超过20起中国游客因漏盖入境章而遭遇关押和罚款的事件。

王凯说，不只是中国游客漏盖入境章，经向日本和文莱等领事馆了解，同样漏盖章情况也发生在这些国家的公民身上。

他说，中国总领馆为吸引更多中国游客来沙巴做了大量的努力，当前中国游客占沙巴所有外国游客将近45%，为沙巴带来了巨大的旅游收益，但是4名中国游客却在沙巴经历了这样的遭遇，这起事件在中国已经引起了强烈反响。