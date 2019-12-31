朝媒总结2019：唯有自力更生才是生存之路

（早报讯）朝鲜《劳动新闻》周二（12月31日）发文回顾2019年朝鲜国防、军需和经济等领域取得的成就，称今年让全体人民铭记唯有自力更生才是生存发展之路。

韩联社引述该文章称，一年来无数的严峻考验和难关都无法阻挡我们前行的脚步，选择“自尊还是依存”是摆在全体军民面前的一个重要课题。文章将朝鲜领导人金正恩10月登白头山评为“今年最宝贵的记忆”，并重申金正恩发言中“坚持走自力富强、自力繁荣之路，定能实现国家自主发展和繁荣”的内容。

就“值得珍藏的记忆”，文章提到上半年向世界展示“国家尊严和威容的深刻意义大事件”和下半年“彰显国家强大力量的胜战炮声”。分析认为，前者是指金正恩“正常外交”，后者是指新型武器开发成果。而12月的“劳动党时代纪念碑式的创造物接连登场”可能是指金正恩视察的三池渊市邑地区翻修工程、平安南道阳德郡温泉旅游区竣工等经济建设领域的成果。

文章还表示，2020年将成为见证朝鲜建设社会主义强国这一历史转变的重要年份，将继续坚持自力更生和团结精神，以百胜之力和勇气谱写光辉历史。

文章对当天进入第四天议程的朝鲜七届五中全会评价称，金正恩明确指出了全面促进社会主义建设的方法、党的革命立场和斗争战略。