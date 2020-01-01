金正恩为朝美对话留余地

（早报讯）朝鲜国务委员会委员长金正恩在劳动党中央委员会会议上谴责美国的对话态度，并称朝方不必再采取无核化措施，还警告要开发新的战略武器。不过，韩联社报道，金正恩也表明会根据美方态度调整应对方式，这番谈话被视为是为朝美对话留余地。韩联社1日报道，金正恩在2019年12月28日至31日进行的第七届劳动党中央委员会第五次全体会议上发表报告时强调，不容许美国恶意利用朝美对话达成动机不纯的目标，并将以“令人震惊的实际行动获取人民受到的痛苦和发展被遏制的代价”。金正恩指出，为增进朝美互信，朝方曾采取废弃丰溪里核试验场、停止核试验和试射洲际弹道导弹等一系列重大举措，但美方却以韩美军事演习、引进尖端武器、额外制裁等加以回报。美方在世人面前再次证明其扼杀朝鲜制度的野心丝毫未变。金正恩警告，若美国坚持对朝敌对政策，半岛将永远无法实现无核化。“美方的敌对行为和核威胁进一步加剧，我们不能只为经济成果和安居乐业而放弃未来的安全。有关各方将在不久的将来看到朝鲜的新战略武器。在美国撤销敌对政策、半岛构建永久稳固的和平体制之前，朝鲜将继续开发战略武器，以保国家安全。根据美国今后的对朝立场，我们将调整威慑力的广度和深度。”金正恩认为，美国拖延时间意在度过朝鲜提出的“年底时限”，为避免致命性打击争取更多时间。他说，美方的本意在于打着对话和谈判的幌子攫取政治外交利益，同时坚持对朝制裁削弱朝鲜的力量。金正恩指出，朝鲜形势每况愈下，但强调朝方坚持走自力更生的路线。“朝鲜迫切渴求利于经济建设的外部环境，但不能放弃尊严来换荣华富贵。我进一步坚定决心，决不会以国家当前的安全、尊严和未来的安全为代价交换任何东西。”