分析：美中初步贸易协议有重大漏洞

（早报讯）美国总统特朗普星期二（12月31日）发推特说，他1月15日将与中国政府的高级代表在白宫签署两国第一阶段贸易协议。不过，分析人士指出，美中初步协议中有一个重大漏洞，那就是协议没有触及中国政府对产业的大规模补贴，而这曾是特朗普发动贸易战的缘由之一。美国之音1日引述《华盛顿邮报》的报道指出，美中双方在最初的几轮谈判中讨论了产业补贴的问题，也曾形成过一份包括产业补贴的超过150页的协议，但中国官员拒绝进行结构性的改变。双方官员之后就86页的部分协议达成和解时，削减补贴的任何承诺均已被取消。报道说，根据去年12月13日宣布的协议，美国将暂停对价值1600亿美元的中国进口智能手机和玩具等产品征收新关税的计划。作为回报，中国同意购买更多的美国农产品，并做出新的承诺以改善知识产权保护。白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗接受福克斯新闻频道采访时说，协议包括了有关知识产权的细节，在强制技术转让方面有了一个良好开端，在汇率操纵方面也有一些好的表述，但他没有提及产业补贴的问题。他曾说过，国家对产业的补贴是中国的“七大罪恶”之一，必须在美中建立正常贸易联系之前纠正。停止对产业的补贴，特别是对“中国制造2025”中对先进制造业的补贴曾是美国八大要求之一。报道指出，产业补贴是美中之间的一大难题。中国向国有企业以及向中国政府确定的战略发展领域的企业提供补贴和税收减免。自从中国领导人习近平执政以来，中国在一些经济领域还强化了国有企业的作用。2018年3月22日，美国贸易代表办公室公布的301调查报告中，贸易代表莱特希泽认为，中国政府的财政补贴是中国计划取代美国全球技术领导地位的关键因素之一。他在参议院金融委员会作证时曾说：“中国大量补贴，试图占领我们的市场。”不过，早在去年4月，路透社就报道说，为达成协议，美国谈判官员看来会在产业补贴问题上接受比原先更低的标准，而把重点集中在他们认为更可能实现目标的议题上，包括强制技术转让、知识产权保护以及扩大中国市场准入。中国在这些方面已让步。白宫官员承认，美中达成第一阶段的贸易协议后，还有很多关键问题没有解决。