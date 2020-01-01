美国陆军禁用TikTok

（早报讯）美国陆军被禁止在政府手机上使用手机引用“抖音”的国际版TikTok，理由是认为TikTok是网络威胁。美国之音1日报道，陆军女发言人奥乔亚中校对美国军事网站Military.com说：“TikTok被认为是网络威胁，我们不许它在政府手机上使用。”她说，陆军本月中旬开始要陆军人员停止在所有政府手机上使用TikTok。路透社之前报道，美国海军本月中也会禁止所属人员在政府的手机上使用TikTok，任何人如果在政府发给的手机上没有卸载TikTok应用，将被禁止使用海军的内部网络。据上述军事网站报道，美国陆军近期对TikTok的政策发生了转变，因为就在两个月前，陆军还使用它增加与年轻人的接触，以招募更多新兵。但也就在那段时间，参议院少数党领袖舒默和参议员科顿要求美国情报官员调查，TikTok是否构成国家安全威胁。该网站指出，美国国防部去年12月16日发出网络安全通知，提醒“使用TikTok存在潜在安全风险”，要求国防部所有雇员“对所下载的应用保持警惕，观察你的手机是否出现不寻常和别人主动发出的文字信息。一旦发现就立即删除，然后卸载TikTok应用，避免暴露任何的个人信息”。该网站试图了解美国海军陆战队和空军是否也发出了相同禁令，但没有得到回复。