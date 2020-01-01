马国首个电召摩托车Dego Ride投入服务

（早报讯）曾两次喊停的电召摩托车服务公司Dego Ride重新投入马来西亚市场，马国青年及体育部长赛沙迪说，这家公司放眼为中下收入青年制造5000个就业机会。新闻网站“透视大马”报道，Dego Ride已获得政府发出营运准证，成为全马首家获得电召摩托车服务准证的公司。该公司会率先在巴生谷（雪兰莪及吉隆坡）一带启动服务。赛沙迪今日（1月1日）在Dego Ride电召摩托车服务推介礼上说：“今天是历史性的一天，这一天是我国电召摩托车服务业的开端。”他也赞扬Dego Ride为青少年制造5000个工作机会，让他们能够获得介于1500令吉至3000令吉（约500新元至992新元）的收入。Dego Ride是由纳比尔（Nabil Feisal Bamadhaj）创办，2016年投入服务，但隔年便喊停，而当时已多达5000名注册司机。去年8月，Dego Ride重新投入营运短短六个小时又再度喊停。纳比尔指出，当时交通部是为确保运作顺利和安全，要求Dego Ride暂停服务。交通部较后于2019年11月6日宣布，允许电召摩托车服务，条件是它必须同样遵守陆路交通法令及执照条规。交长陆兆福当时说，电召摩托车与电召车一样，必须遵守同样的条规，而这项服务的试跑期为半年，期间交通部会制定一些条规，以监督及确保电召摩托车骑士遵守。据悉，其中一项条规是要求骑士必须拥有合格的驾驶执照，且年龄不得小于18岁。