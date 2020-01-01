张念群：若无法承认统考就收工回家

（早报讯）马来西亚教育部副部长张念群说，政府不会将承认统考作为大选的循环糖果，因为若本届无法兑现此承诺，便会失去公信力，大家也能一起“收工回家”。星洲网报道，张念群周三（1日）在“2020财政预算案，你知多少？”交流会上，受与会者询及承认统考的进度时，承认政府落实承认统考的速度不如大家所预期，但是这是希盟写在竞选宣言里的承诺，也是行动党不会放弃的坚持。她说：“我承认我们做的速度可能没有达到大家的预期，我在这里跟大家说一声抱歉，可是我们会坚持下去。“我们不想要看到，也绝对不会去把它变成大选的循环糖果，因为我相信这届我们做不到，基本上我们在人民的心目中已经没有公信力，那么下一届我们再拿出来，人民也不会相信我们了，我们大家都可以一起收工回家。”她相信统考特别委员会的报告已在最后阶段，待此委员会将报告交给教育部后，内阁便会开始讨论。“我刚刚问了主席，但是他还未回复，所以我不确定他是否已经完成报告或提呈给教育部。他们完成报告后，我相信内阁就会针对这个报告开始讨论，这就是使我们更接近承认统考那一步。”她希望政府能在最短的时间内落实承认统考的承诺，也希望大家可以给予更多时间與耐心。“我们希望能在最短的时间内，在不久的将来，带给大家一些消息。”