马国内阁8日开会 定夺收购南北大道

（早报讯）马来西亚财政部长政治秘书潘俭伟证实，财政部长林冠英将在本月8日的内阁会议中针对收购南北大道的议案提出讨论，并由内阁就收购南北大道的价格以及条件等问题做出最终宣布。星洲网报道，潘俭伟周三（1日）出席“2020财政预算案，你知多少?”交流会中指出，除了南北大道外，政府也正在与金务大（GAMUDA）进行谈判，以收购旗下包括白蒲大道（LDP）、吉隆坡西部疏散大道（SPRINT）、沙亞南大道（KESAS）及吉隆坡精明隧道（SMART））4条大道。他透露，一旦政府顺利收购金务大旗下的4条大道，将可省下因冻结收费起价至特许经营期限结束为止，预计可节省至少53亿令吉，无形中为纳税人省下一笔，并且将剩下的钱用作其他惠及人民计划。潘俭伟说，政府也希望落实许多让人民高兴的政策，但前提是需要拥有足够的资本。“前朝政府可以让人民很高兴，但他们是借钱让你高兴，你的下一代会哭；我们要让你高兴其实很简单，就是借更多的钱，但这不能解决问题。”他强调，希盟政府现阶段首要进行的人物就是要康复经济，稳定经济，有盈利后就马上还给人民。“这是我们必须做的，否则下届大选就说再见了。”他指出，希盟政府与国阵政府的差别就是希盟必须负责任的讨好人民，不是为了选票而利用手段。潘俭伟再次希望，人民继续给予更多的耐心，让政府继续解决前朝所留下来的问题。