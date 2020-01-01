马国移民局新年大取缔 捉87涉网骗中国人

（早报讯）马来西亚移民局在2020年伊始，就在全国推展非法外劳大逮捕行动，并在雪州蒲种一带扣捕了87名涉嫌参与网络骗案的中国人。星洲网报道，被捕者年龄介于21至36岁，分别是79名男子和8名女子，并起获6台电脑、33台手提电脑和203台手机。移民局总监凯鲁说，被捕者没有旅游证件，抵触移民法令6条文，他们会被扣留在武吉加里尔移动局扣留中心14天，以展开进一步的调查。他说，被捕者被捕时怀疑正在进行网络投资骗案，因为电脑荧幕上展示包括赌博在内的外汇和加密货币的投资计划。“根据电脑荧幕所展示的各种如何接触和让客户上钩的技巧手册，被取缔的公寓怀疑也用作在职培训用途，网聊也显示客户被骗和蒙受亏损。”凯鲁说，网络诈骗的营运方式也从租用大型商厦，变成租用装备完善网络设施和手提电脑的豪华公寓。移民局周三（1日）是连同警方、国家银行、民防部队和通记及多媒体机构，总动员160人到位于雪州蒲种Setia Walk的豪华公寓展开取缔。当局是根据民众情报和部门的情报，取缔了5间豪华公寓和9间办公楼。凯鲁表示，根据消息透露，他们也于周二（31日）在公寓附近购买了总共800张总值2万4000令吉的手机用户识别卡（SIM card）。“我们也发现他们目前是分成小批式移动，以便在被遭突击时便于逃逸。”他说，这些中国人是以旅客身份入境，却滥用旅游签证。他表示，不确定被取缔的单位是否是同一集团在操作，但所进行的活动和之前在赛城遭突击的诈骗活动则是一样的。据他了解，有关活动在当地已进行了三四个月，据当地居民称，他们也被这些中国人的吵闹声骚扰。移民局去年11月曾在赛城逮捕了680名怀疑参与网络诈骗的中国人，霹雳州移民局也在去年12月先后逮捕涉及网络诈骗活动的32名中国籍男女及一名马国男子，以及在短短8天内的3起行动共逮捕137名中国籍男女。