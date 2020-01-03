朝鲜发行“火星－15”号洲际弹道导弹纪念币

（早报讯）在朝美心理战升级的情况下，朝鲜于2019年12月底发行了“火星－15”号洲际弹道导弹纪念币。

韩联社报道，韩国民团“民族和解合作泛国民协议会”委员李尚贤（音译）在2020年1月3日公开该纪念币的照片，纪念币正面印有“火星－15”号洲际弹道导弹发射场面和“强大军力是维护和平的真理”的标语，背面印有人共旗（朝鲜国旗）、劳动党旗、最高司令官旗等三面旗帜。

该纪念币分为银币（50朝鲜元）、黄铜币（10朝鲜元）、赤铜币（10朝鲜元）三种，重量为2盎司，与一般纪念币（1盎司）不同。

李尚贤推测，该纪念币的发行时间为2019年12月左右，这与朝鲜在近期劳动党全体会议上对朝美谈判陷入僵局表示不满，并暗示要再次进行核试验和试射洲际弹道导弹的时期相近。

李尚贤表示，考虑到批准和制作时间，朝鲜应该在全体会议召开前的10月份左右已经制定了发行纪念币的计划。这是朝鲜自2018年2月5日发行“火星－14”号洲际弹道导弹试射纪念币后，再次发行与洲际导弹等导弹研发成果相关的纪念币。

李尚贤指出，由于朝鲜的纪念币是了解其对外政策的窗口，此次发行纪念币也可以理解为在朝美对话陷入僵局的情况下，朝鲜释放希望美国改变态度的信息。