报告：马国人民癌症病例逐年升 华人患癌率最高

（早报讯）根据最新的《2012-2016年马来西亚国家癌症登记报告》显示，马来西亚癌症病例有逐年上升的趋势，其中患癌率最高的种族为华人。

星洲网报道，马国卫生总监诺希山说，研究发现2012至2016年期间的新病例增至11万5238宗，而2007至2011年为10万3507宗，发病率（年龄标准化）为每10万男性人口有86宗病例，每10万女性人口102宗病例。

“按种族分析来看，患癌率最高的种族为华人，其后依序为马来人和印度人。每10万华人人口中，就有106名男性和117名女性患癌症。”

他指出，马来人和印度人方面，每10万巫裔人口有74名男性和91名女性患癌，而印族的男女发病率分别为67和107人。

“不过，相较第一份2007至2011年的报告，华人和印度人的患癌率降低，相反马来人的患病人数增加。”

诺希山周五（3日）发文告说，癌症在去年是全球和马来西亚的第二大死亡原因，导致全世界960万人死亡、马来西亚1万6000人死亡。由于癌症死亡率很高，因此相关群体的最新癌症信息，对于确认马国疾病趋势至关重要。

“鉴此，国家癌症研究院发布第二份为期5年的《2012-2016年马来西亚国家癌症登记报告》（MNCRR），这也是2016年发布第一份马来西亚国家癌症登记报告（2007-2011）的后续，旨在显示从2007到2016年十年中，马来西亚癌症的发病率和负担的变化趋势。”

他指出，在2012至2016年期间，马来西亚人最常见的10大癌症类型为乳腺癌、结肠直肠癌、肺癌、淋巴瘤、鼻咽癌、白血病、前列腺癌、肝癌、子宫癌（子宫颈癌）和卵巢癌。

“按性别研究分析发现，男性患癌类型几率最高的是大肠癌，其次是肺癌和前列腺癌；女性最高的是乳腺癌，接下来是大肠癌和子宫颈癌。在0至14岁的儿童中，最常被诊断的癌症为白血病和脊髓癌，而15至24岁的青少年则为淋巴瘤。”

他说，通过政府在医疗机构中提供的巴氏涂片早期检查运动，子宫颈癌的发病率从每10万名女性人口8宗病例下降到6宗，但乳腺癌和结肠直肠癌的发病率明显增加。