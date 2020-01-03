剑桥分析职员爆料 指国阵曾要求助赢大选

（早报讯）英国的剑桥分析公司（Cambridge Analytica）职员布里塔尼爆料，指国阵代表于2016年要求该公司为40个选区在第14届大选提供援助。

据当今大马新闻网报道，根据外泄资料，该公司及其母公司SCL集团于2018年5月2日被迫关闭，因为被指责通过面簿操纵选民，影响选举成绩。

外泄资料包括“给巫统的计划书”，当中有2016年10月接触巫统总秘书东姑安南办公室提出，在第14届大选为27个险胜席位竞选和重夺13个席位的建议。

当中有来自东姑安南助理阿米鲁丁被指示于2016年10月10日与SCL集团代表共进晚餐，以讨论上述建议书的电邮。

有关议席包括亚娄、本同、日莱、居林万拉峇鲁、格底里、马樟、峇眼色海、江沙、安顺、浮罗山背、金马仑、文冬、百乐、大港、乌雪、瓜雪、士迪亚旺沙、帝帝皇沙、泗岩沫、拉美士、礼让、麻坡、地不老、巴西古当、埔来、哥打马鲁都和保佛。

建议书中要重夺的议席包括亚罗士打、万捷、巴西富地、瓜拉吉赖、瓜拉尼鲁斯、武吉干当、淡马鲁、鹅唛、雪邦、班底谷、直落甘望、峇株巴辖和山打根。

根据外泄的文件，SCL集团建议有关数据不只是给国阵使用，也可以给国油和政治部。

在更早之前，也就是2014年的文件显示，SCL建议通过国油在沙巴和砂拉越发挥正面的影响力，同时显示SCL与现任巫统主席阿末扎希办公室于2016年9月在纽约举行的肯考迪娅峰会有所接触。

前首相纳吉过去通过首相办公室否认国阵与SLC有任何接触，反指现任土著团结党署理主席慕克力接触上述公司。

剑桥分析是总部位于伦敦的政治咨询公司，该公司被指在用户不知情下获得5000万名面簿用户个人资料，协助特朗普在2016年赢得美国总统选举。