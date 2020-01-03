马外长：捍卫南中国海领海主权 无惧冒犯中国

（早报讯）尽管中国是马来西亚重要的贸易伙伴，但马来西亚外交部长赛富丁表示，马来西亚政府坚持索取在南中国海的领海主权。

据当今大马新闻网报道，他周五（3日）在布城召开新闻发布会，总结外交部2019年表现时发表其看法。

询及马来西亚是否担心此举将冒犯中国，招致对方设下关税反击的问题，赛富丁排除这个顾虑。他说：“如果我们担心的话，就不会提呈索取领海权。”

2019年12月，马来西亚向联合国提呈文件，要求在南中国海北部划定马来西亚的专属经济区（EEZ）。该专属经济区落在其海岸线外的200海里（322公里）。根据联合国海洋法公约，任何国家可在海岸线200海里处主张专属经济区。

本区多个国家争夺南中国海主权，中国就在南中国海划下九段线为其领海，涵盖南中国海90%的海域，包括东马海域和南沙群岛，而侵犯马来西亚领海主权。

早前，赛夫丁抨击中国的九段线声明为“荒谬”。

2019年9月，马国首相马哈迪在联合国大会上发表演讲时阐明，马来西亚在南中国海课题上，与中国保持友好关系。“他们（中国）说南中国海是他们的，这是他们的说法。只要他们还允许船舰通行（海路），那就没问题。”

不过他也说，单边主义是多边主义的最大威胁，尤其强国选择以自己的方式行事，而不考虑其他国家的感受或想法。