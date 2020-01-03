槟州旧关仔角海堤出土两樽18世纪大炮

（早报讯）马来西亚槟城州旧关仔角海堤提升工程工地，挖出两樽18世纪铸造于1757年的大炮，此年份比莱特于1786年开辟槟榔屿更早，因此详细情况还有待考核和证明。

南洋网报道，槟州首席部长曹观友指出，出土的大炮长约3.6米，分别重达约3000公斤，是目前所发现的大炮中，体积最长的大炮。

他表示，这两樽18世纪大炮是于旧关仔角海堤提升工程的承包商在挖掘工作时，在距离地面3米处挖出。

曹观友周五（3日）在巡视旧关仔角海堤提升工程工RG在新闻发布会上说，承包商工友分别于去年12月9日及27日，发现了相信英殖民地时期的大炮。

他说，当局在两年前于康华丽堡前后发现4樽大炮，而周五公布的两樽大炮则为第5及第6樽。

他说，刚发现的这2樽大炮，将会交由马来西亚理科大学进行修复。“随着2樽大炮出土，我们相信或有更多大炮存在，惟不晓得这周围会有多少巨殖民时斯期留下的大炮，不过在施工期间发现的大炮都会与国家遗产局及理大配合，以进行大炮修复的工作。”

他形容之前发现的4樽大炮，第1及第2樽已完成修复，并已在康华丽堡展出；至于第3及第4樽则会在近期完成修复。

他说，大炮先后出土，可预见旧关仔角周围一带或存在其他大炮或遗留的文物，因此希望当局能使用精良的科技来探索其他文物的存在。