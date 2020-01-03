纳吉：国阵赢4场补选 人民渴望改变

（早报讯）马来西亚前首相纳吉认为，人民渴望看到改变，国阵才有机会赢下4场补选。

星洲网报道，纳吉周五（3日）在沙巴州国阵竞选行动室向党员和支持者指出，国阵在第14届全国大选后，赢取了4场补选，最近一场的柔佛州丹绒比艾国会议席补选，更是以逾1万5000张票狂胜。

“我看到了全国人民都后悔了，他们渴望改变。人民看清楚希盟政府在大选前许下的各种承诺都是谎言和诽谤，根本没有资格领导国家。”

“虽然现在国阵已成为反对党，但人民还是尊重和珍惜我们，否则国阵不可能在丹绒比艾获胜。希望今次的沙巴州金马利国席补选，我们也能够重夺胜利。”

随着联邦法院上个月驳回前外交部长阿尼法的上诉，维持金马利国席选举成绩无效的裁决，马国将迎来2018年大选后的第10场补选，也是沙巴州第二场补选。

纳吉也说，过去在国阵领导下，沙巴是一个很有前途的州属，如今却落得重大计划如泛婆罗洲大道被搁置，令人民无法享受进步和发展。

纳吉也是国阵顾问局主席，他当天下午身穿印有“Maluaperrr Bossku”（害羞啥，我的老板）字眼的T恤，风尘仆仆抵达沙巴州金马利国席底下的王麻骨州选区。

除了到国阵竞选行动室，了解选区概况，也走访王麻骨商店区，为国阵造势。现场者支持者不断高喊“我的老板”（Bossku），令纳吉笑说：“每次来到沙巴，我的名字就不一样，变成Bossku了。”