为保护环境 日本商家以金属罐替代塑料瓶

（早报讯）在对海洋塑料等环境问题意识高涨的形势下，停止销售塑料瓶装商品，改为金属罐装的动向扩大开来。国际社会对大量排放塑料垃圾的日本投以严厉目光，2020年或将加快向金属罐改换。

日本共同社报道，在受到外国游客欢迎的东京台场“森大厦数字艺术美术馆：爱普生teamLab无界”，最尖端的作品群延伸的馆内一角，安静的休息空间放置着自动贩卖机，其中，饮料已于2019年9月由塑料瓶装改为铝罐装。

来自捷克的男高中生（18岁）说：“很棒！不使用塑料瓶有益地球。”大阪府丰中市的公司职员江崎佐奈（34岁）期待地说：“第一次看到金属罐装水。塑料袋收费化也是如此，希望推进此类措施。”据该设施的负责人介绍，很多人买了当特产品。

虽然金属罐有一旦打开就无法关闭的缺点，但带有可开关螺旋盖的铝罐的出现解决了该问题。乘着削减塑料垃圾的东风，铝罐2014年以后的国内年消费量不断增加，已突破200亿罐大关，回收率也在九成以上，似乎作为兼具便利性与环保性的容器受到好评。

该动向在官民中扩大开来。神奈川县镰仓市2019年在政府大楼内的自动贩卖机停止提供塑料瓶装商品，改为金属罐装或纸杯装。大阪府丰中市也采取了同样的措施。

富士通公司内的1500台自动贩卖机2019年底结束提供塑料瓶装饮料，到今年3月，国内的集团公司也停止销售。据悉，每年可减少约700万个塑料瓶。

据联合国环境规划署（UNEP）介绍，日本国民人均每年排放约32公斤塑料容器垃圾，仅次于美国，居世界第二。迫切需要采取有效的减排措施。