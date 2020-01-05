或造成人体骨髓衰竭 马国虾验出两种抗生素

（早报讯）马来西亚市面上售卖的虾可能含有硝基呋喃（nitrofurans）和氯霉素（chloramphenicol）的抗生素，专家说，这两种抗生素可致癌。

《星报》报道，根据美国食品及药物管理局发布的进口警报16-129显示，从马国进口的虾只中，含有硝基呋喃和氯霉素。为此，马国多个虾出口商被美国列入红名单。

报道指出，在2009年至2018年，有28个自马国入口的虾只遭验出硝基呋喃成分，而该28家入口商中，有19家来自槟城，霹雳七家，雪州和吉打各一家。

报道也说，尤其是氯霉素，它可造成骨髓衰竭，并导致红、白细胞及血小板短缺，这些情况很罕见，但副作用很严重。

《星洲日报》说，可能含有硝基呋喃和氯霉素的虾类包括虎虾和太平洋白脚虾，很容易在巴刹中买到这些虾。

马国渔业局说，美国方面对马国进口的虾的限制，仅限使用抗生素的公司，并不涉及马国水产养殖产品的全部出口。“据了解，该公司已经关闭，停止营运。同时，渔业部怀疑这是通过转运，将含有抗生素的虾出口至美国。”

渔业局也指出，新加坡食品局未发现由马国进口的虾中含有氯霉素、硝基呋喃，以及硝基咪唑类抗菌药物（Nitroimidazoles）的抗生素成分。“每年，从马来西亚进口至新加坡的虾量达9100吨，包括新鲜、冷冻和冷藏虾。新加坡食品局会定期进行抽样检测，以确保对货物进行监控，并符合新加坡当局的进口要求。”