特朗普：若报复美国 将打击52个伊朗目标

(早报讯)美国总统特朗普周六(4日)在推特上称,如果伊朗为遇袭身亡的苏莱马尼复仇的话,美国将会“非常迅速”地攻击伊朗52个目标。伊朗革命卫队“圣城旅”指挥官苏莱马尼周五(1月3日)在伊拉克首都巴格达机场外被美军无人机炸死。

特朗普在推特上写道:伊朗正在非常大胆地谈论针对美国的某些资产进行报复,以报复我们铲除了他们的恐怖主义领导人苏莱马尼。

他称,如果伊朗袭击任何美国人,或美国资产,我们瞄准了52个伊朗目标(代表多年前被伊朗挟持的52名美国人质),其中一些对伊朗和伊朗文化非常重要,这些目标和伊朗都将遭到非常迅速和严重的打击。

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!