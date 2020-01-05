特朗普：若报复美国 将打击52个伊朗目标

（早报讯）美国总统特朗普周六（4日）在推特上称，如果伊朗为遇袭身亡的苏莱马尼复仇的话，美国将会“非常迅速”地攻击伊朗52个目标。伊朗革命卫队“圣城旅”指挥官苏莱马尼周五（1月3日）在伊拉克首都巴格达机场外被美军无人机炸死。

特朗普在推特上写道：伊朗正在非常大胆地谈论针对美国的某些资产进行报复，以报复我们铲除了他们的恐怖主义领导人苏莱马尼。

他称，如果伊朗袭击任何美国人，或美国资产，我们瞄准了52个伊朗目标（代表多年前被伊朗挟持的52名美国人质），其中一些对伊朗和伊朗文化非常重要，这些目标和伊朗都将遭到非常迅速和严重的打击。