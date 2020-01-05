曼谷出现“咸味自来水” 引起市民担忧

（早报讯）泰国因干旱及海水入侵，首都曼谷自来水新年以来开始出现些许咸味，引起市民担忧。当局表示，正在密切关注海水入侵湄南河的情形，将尽力避免自来水源严重盐化状况发生。

中新社报道，泰国目前正值旱季，全国多地出现旱灾，大部分河道水量减少，主要水库水位持续下降。泰国水利部门称，这将给下游尤其是邻海区域的盐碱水调节工作带来很大难度。

曼谷供水部门说，新年以来，从湄南河流入泰国湾的淡水，可能无法抵抗海水倒灌，使得曼谷自来水有点变咸。泰国国家水资源办公室日前表示，正在与电力部门协调，希望加大抽调四大主要水库的水量，将入侵海水冲回海里，避免曼谷自来水水源出现严重盐化状况。

《曼谷邮报》报道，曼谷大都会自来水管理局卫生部官员维普拉孔（Phanphimon Wipulakon）周六（4日）回应有关坊间流传有关盐水对健康有害的说法时说：“咸的自来水可能会向体内添加更多的钠，但是钠含量很少。

据报道，世界卫生组织将每日盐的摄入量定为2000毫克，并建议人们不要食用每升钠超过200毫克，且氯化物超过250毫克的自来水。维普拉孔说，自来水通常只与每升100毫克至150毫克的钠混合，因此“我们不可能喝到钠含量有害的水”。

但是，她警告患有肾脏疾病的患者要多加注意，因为他们容易受到盐分的伤害。她补充说，一旦自来水变得更咸，人们还应该减少酱油、鱼露和其他咸食品的饮用。