伊拉克要美军撤离 特朗普威胁大规模制裁

（早报讯）美国总统特朗普星期天（5日）说，如果伊拉克以“不恰当”方式要求美军撤离，美国将对伊拉克实施大规模制裁。伊拉克国民议会当天早前通过有关结束外国军队驻扎的决议。

新华社报道，特朗普星期天傍晚在空军一号上对媒体表示，对伊拉克的制裁将“前所未见”，并使美国对伊朗的制裁相形见绌。他说，美国在伊拉克有一个造价非常昂贵的空军基地，耗资数十亿美元。在伊拉克偿还美方相关费用之前，美军不会撤出伊拉克。

美国国务院发言人同日表示，美方对伊拉克国民议会的决定感到失望，美方敦促伊拉克领导人重新考虑两国目前经济和安全关系以及国际联盟继续存在的重要性。

伊拉克国民议会1月5日举行特别会议，通过有关结束外国军队驻扎的决议。根据决议内容，伊拉克政府取消先前向国际联盟发出的与极端组织伊斯兰国作战的援助请求。伊拉克政府应致力于结束任何外国军队在其领土上驻扎。

1月3日，美军空袭伊拉克首都巴格达国际机场，伊朗革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱马尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯等在袭击中身亡。伊拉克看守政府总理阿卜杜勒-迈赫迪谴责美国袭击，认为这是对伊拉克主权的侵犯，公然违反了美军在伊拉克存在的条件。