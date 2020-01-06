马国警方证实取得“男男性爱视频”鉴定报告

（早报讯）被指涉及马来西亚经济事务部长阿兹敏的“男男性爱视频”去年6月爆发后，引起轩然大波。马国警方今天证实已经取得外国专家的相关鉴定报告，并将与总检察署一起交代情况。

全国刑事调查总监胡西尔今天在记者会透露，警方是在去年底取得视频的鉴定报告，接着也把查案报告提呈总检察署。他说，警方与总检察署近期将发表联合声明说明此案。“是的，我们去年底已经拿到（鉴定报告）了，调查报告也交给总检察长。他将与警方在近期内发表联合声明。”

上述“男男性爱视频”6月11日开始在社交媒体流传后，原产业副部长的前高级机要秘书哈兹阿兹随即在面簿发布视频，自认是主角之一，并指另一人是阿兹敏。阿兹敏断然否认，并指有人企图借此摧毁他的政治生涯。

安华6月17日说，如果警方的调查证实阿兹敏是性爱视频的主角，阿兹敏就得辞职。这番言论顿时加剧安华与阿兹敏两派人马的战火。

首相马哈迪事发后多次公开声援阿兹敏。他指事件具有政治动机而非刑事案件，因此阿兹敏无须告假接受警方调查。他过后也指此事是政治事件而“必须政治解决”。

胡西尔去年11月20日透露，警方已把视频送往美国一家大学的附属机构，以鉴定视频真伪及两名主角的身份。他说，警方“非常肯定”去年底将拿到报告。但警方和总检察署到了去年12月31日仍未汇报案件的最新进展，引来巫统最高理事洛曼阿当和马华发言人陈君儿的追问。