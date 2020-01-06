南非火车站24节列车遭纵火 损失达900万新元

（早报讯）南非布隆方丹火车站24节列车遭人纵火烧毁，当局表示“这纯粹是犯罪行为”，并透露此次纵火案造成的损失约为9000万兰特（约900万新元）。

新华社报道，南非城市布隆方丹（Bloemfontein）火车站1月4日突发大火。火灾导致24节车厢被焚毁，还一度引发火车站停运。这是去年11月28日开普敦火车站遭遇人为纵火后，南非短期内发生的第二起火车站纵火案，这也引发了南非舆论对于当前安全环境的普遍担忧。

对于此次纵火案的发生，南非交通部长姆巴鲁拉（Mbalula）6日在布隆方丹新闻发布会上强烈谴责纵火行为，并称犯罪嫌疑人的行为“毫无意义”。他表示，目前有关部门已经责成南非警方全力追捕犯罪嫌疑人，并将通过法律手段予以严惩。

姆巴鲁拉表示，被焚毁的24节车厢此前均已停运，原本计划接受翻新重新使用，而火灾的发生使得这一计划搁浅，同时还导致火车站可使用火车车厢数量下降，以及停放车厢的仓库内电缆被严重损坏。

所幸，布隆方丹火车站目前已经恢复正常运行，火灾没有造成进一步影响。此外，据姆巴鲁拉透露，南非警方目前已经掌握部分犯罪嫌疑人的线索，“车站安保人员当时注意到一伙年轻人，他们从事发地离开后再度返回，随后放火点燃两节车厢。

目前，警方已经展开行动，并将尽快抓捕犯罪嫌疑人。”