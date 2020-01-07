日媒称两美国人助戈恩出逃 逃亡细节曝光

（早报讯）日产前董事长戈恩从日本逃到黎巴嫩一事引发全球关注。1月7日，日媒再曝最新逃亡细节，曾有2名美国人协助其出逃。日本警方已通过监控摄像头拍下的视频获知这两人具体的行动路线及协助逃亡细节。

据NHK电视台报道，这两名美国人于当地时间2019年12月29日上午10点左右，乘坐私人飞机从迪拜到达日本关西机场（位于大阪）。他们当时带着“巨大的箱子”，这就是后来戈恩藏在里面逃过安检程序的箱子。

这两人进入日本后，立即把箱子运到关西机场附近的酒店里，并开了一个房间。随后，两人从酒店出发，乘出租车到了新大阪站，之后改乘东海道新干线，前往东京。两人在东京品川站下车后，直接来到港区的高级酒店，于酒店里和早已等在那里的戈恩会合。

下午4点半左右，戈恩和这两名协助者一起出发，从品川站搭新干线前往新大阪。他们使用的是事先就买好的车票，坐指定席。当天是29日，正值新年假期前的客流高峰，东京开往大阪的新干线人非常多，基本满员。晚上7时30分左右，戈恩在大阪西部一个车站下车，换乘出租车前往大阪关西机场附近的酒店。当天深夜，他在该机场搭乘私人飞机离开日本。

《华尔街日报》曝光称，戈恩用于藏身的大箱子是一个有呼吸孔的音响设备箱。因尺寸过大，无法进入X射线安检仪，因此没有经过开箱检查就直接运上了私人飞机。