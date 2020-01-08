国际学者：美伊可能陷入“打击与报复”恶性循环

（早报讯）美军日前在伊拉克打死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼，伊朗伊斯兰革命卫队1月8日向驻有美军的伊拉克军事基地发射“数十枚导弹”。

针对当前美国与伊朗矛盾激化、波斯湾地区局势紧张升级，多国专家学者认为，美军打死苏莱曼尼是鲁莽的冒险行为，将使中东地区局势更加危险。

法国智库蒙泰涅研究所特别顾问莫伊西认为，特朗普挑战伊朗是把其外交政策当作竞选的砝码，希望利用美国人对可能遭受恐袭的惧怕心理争取对自己有利的选情，缓解弹劾案带来的压力。然而，美国对苏莱曼尼的空袭是巨大冒险，既使中东地区陷入混乱，也削弱了美国自身的力量。

美国布鲁金斯学会高级研究员韦斯特说，未来美国和伊朗之间可能会陷入“打击与报复”“再打击与再报复”的恶性循环，甚至不排除局面迅速失控、双方陷入战争的可能。

俄罗斯战略研究所近东和中东中心主任菲京认为，美国与伊朗之间紧张局势难以缓解是因为美方不准备与伊朗直接对话，也不准备接受各方调解。当前局势前景难料，美国已宣布提升其在所有军事基地的戒备状态，伊朗必然会采取回应，军事冲突不符合两国利益。

美国赖斯大学贝克公共政策研究所专家克雷恩认为，特朗普政府的行为违背了国际法，关闭了美国政府与伊朗和平谈判的路径，增加了爆发战争的风险。美国一味采取“法外行动”，罔顾盟友反应，只会使自己更加形单影只。