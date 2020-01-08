马反贪会公布纳吉等人的“惊人录音”

（早报讯）马来西亚反贪污委员会主席拉蒂法周三公布前首相纳吉与夫人罗斯玛及多名政府高官的九段谈话录音，并指其内容涉及滥用职权及妨碍司法公正。

拉蒂法周三在记者会表示，主席录音内容涉及很多严重课题，包括滥权、刑事串谋、妨碍司法公正、损害国家安全，以及与外国人捏造证据。

她说这些涉及20人的谈话“惊人录音”，是匿名者上周提供给反贪会的。但她拒绝透露有关录音来源的其他详情，只表示反贪会经常收到各种来自匿名人士的信息。“我们没

其中一则在2016年7月27日的录音显示，罗斯玛当时曾影响纳吉委任祖基菲里出任反贪会主席。反贪会前主席阿布卡欣在同年6月23日宣布离职后，祖基菲里同年8月1日从总检察署调往反贪会担任主席。他在2018年5月辞职。

这段录音开始时，可听见罗斯玛语调非常不悦，且声量高与纳吉对话。“我不喜欢这样，亲爱的，你是首相，你应该主导，不是其他人，好吗？”

纳吉回应：“是，我明白！”罗斯玛再说：“有些在你身边的人是笨蛋。”纳吉接着说：“明白，明白，我已经签署委任祖基菲里的信函。”

拉蒂法表示，上述谈话内容显示罗斯玛不满时任反贪会主席阿布卡欣，祖基菲里接着就2016年在8月1日受委为反贪会主席。